Auslosung für Hallenmasters in der Halbzeitpause des Spiels zwischen FSV Zwickau und Lok Leipzig

In einem Monat geht’s los. Am 6. Januar 2024 findet in der Stadthalle Zwickau das Fußball-Hallenmasters statt. Sechs Mannschaften spielen um den Gerd-Schädlich-Pokal.

Der Countdown läuft. In einem Monat steigt das Fußball-Hallenmasters in der Stadthalle Zwickau. Die Auslosung der beiden Dreier-Gruppen wird am Samstag, 9. Dezember, in der Halbzeitpause des Regionalliga-Spiels zwischen dem FSV Zwickau und dem 1. FC Lok Leipzig durch ZEV-Geschäftsführer Hentschel und Raiko Richter, Hauptredaktionsleiter Sport... Der Countdown läuft. In einem Monat steigt das Fußball-Hallenmasters in der Stadthalle Zwickau. Die Auslosung der beiden Dreier-Gruppen wird am Samstag, 9. Dezember, in der Halbzeitpause des Regionalliga-Spiels zwischen dem FSV Zwickau und dem 1. FC Lok Leipzig durch ZEV-Geschäftsführer Hentschel und Raiko Richter, Hauptredaktionsleiter Sport...