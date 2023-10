Austern, Tintenfisch und Kaviar: Ein Ukrainer lebt seinen Traum vom eigenen Fischgeschäft in Zwickau

Vor eineinhalb Jahren floh Alexey Rotach mit seiner Familie aus der Ukraine nach Zwickau. Es folgte ein Behördenstreit darüber, ob er bleiben darf. Jetzt konnte er endlich sein Geschäft eröffnen – mit einem Angebot, das Zwickau bereichert.

Zwickau. Sein Ziel hat Alexey Rotach hartnäckig verfolgt. Er wollte in Zwickau einen Fischladen eröffnen. "Klein, aber fein", fasst er seinen Plan zusammen. Doch der Weg bis zur Eröffnung war alles andere als einfach. Dabei war der aus der Ukraine stammende Mann immer optimistisch geblieben, was sein Vorhaben anbelangte.

Nachdem er vor knapp zwei Jahren mit einem Teil seiner Familie vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine aus seiner Heimat fliehen musste, geriet er zunächst in einen Kompetenzstreit zwischen den Landratsämtern Wunsiedel und Zwickau. Er sollte samt Familie nach Wunsiedel umziehen, weil er dort zunächst gemeldet war. Und das obwohl er alle Ausgaben, einschließlich Miete, aus eigener Tasche bezahlt hatte. Es dauerte Monate, bis eine Lösung gefunden war und die Familie bleiben durfte. Während der ganzen Zeit hat er seinen Plan nicht aus den Augen verloren.

Bei einer Zwickauer Immobilienfirma fand er schließlich ein geeignetes Ladengeschäft in der Inneren Schneeberger Straße (gegenüber Woolworth), auch Hauseigentümer unterstützte ihn. Mehrere Monate lang richteten er und seine Familie das Geschäft in Eigenleistung her und besorgten eine neue Einrichtung, zu der auch eine moderne Küche gehört.

Neben Fischfilets gibt es auch Tintenfisch und Austern

Vor einer Woche hat Alexey Rotach seinen Fischhandel eröffnet. Schnell war klar: Der Ukrainer hat eine Marktlücke besetzt. Denn in der Muldestadt gibt es keinen vergleichbaren Laden. "Inzwischen haben wir die ersten Stammkunden", sagt er. In der Auslage liegen neben Zander-, Kabeljau- und Pangasiusfilet sowie Lachsschnitten auch frischer Tintenfisch, lebende Austern und Hummer - alles andere als alltäglich für Zwickau. Und natürlich steht auch Kaviar in der Kühltheke, rot und schwarz. Wer sich beim Geschmack nicht sicher ist, darf auch kosten. Ein Service, den man in Fischgeschäften in Deutschland nicht immer erlebt.

Mindestens dreimal in der Woche holt Alexey Rotach frischen Fisch von Händlern, die er sehr sorgfältig ausgesucht hat. "Frischfisch ist Vertrauenssache", erklärt er. Daher weiß er ganz genau, woher er zum Beispiel seinen schottischen Lachs, den griechischen Thunfisch oder die Doraden bezieht. Dabei kann er auf 25 Jahre Erfahrung in dieser Branche zurückblicken. Auch in seiner Heimat hatte er einen Fischhandel betrieben. Beim Verkauf gebe es keine Unterschiede zwischen der Ukraine und Deutschland, bei der Bürokratie aber schon. "In Deutschland ist alles irgendwie geregelt", sagte er.