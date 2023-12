Autobahn 72 bei Reinsdorf: Pkw kollidiert mit einem Transporter

In Fahrtrichtung Chemnitz musste die Autobahn in Höhe der Anschlussstelle Zwickau-Ost vorübergehend voll gesperrt werden.

Zwickau.

Auf der A 72, kurz nach der Anschlussstelle Zwickau-Ost (bei Reinsdorf) ist es am Dienstag kurz vor 11 Uhr in Fahrtrichtung Chemnitz zu einem Unfall gekommen. Aus noch unbekannten Gründen kollidierten ein Pkw und ein Transporter. Nach ersten Informationen gab es drei Verletzte. Diese wurden alle mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz und fungierte als Notarztzubringer. Im Einsatz waren die Feuerwehren Wildenfels, Reinsdorf, Hartenstein und Wilkau-Haßlau, außerdem Rettungswagen, Notarzt, Rettungshubschrauber, Polizei und der Verkehrsunfalldienst, der die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat. Beide Fahrspuren waren zunächst gesperrt. (nikm)