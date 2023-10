B 93: Lkw-Fahrer übersieht Audi beim Spurwechsel

Für einen kilometerlangen Stau hat am Moseler Tunnel ein Unfall gesorgt. Ein Laster hatte sich quergestellt. Es entstand 27.000 Euro Schaden.

Weil er beim Spurwechsel einen Audi-Fahrer übersehen hat, ist am Donnerstagnachmittag der 55-jähriger Fahrer eines serbischen Sattelzuges auf der B 93 am Moseler Tunnel in die Mittelleitplanke gekracht. Der Lkw war in Richtung Zwickau unterwegs. Er stieß mit dem neben ihm fahrenden Audifahrer zusammen. Der Pkw des 24-Jährigen geriet ins...