B-93-Tunnel im Zwickauer Stadtgebiet: Sperrung in der Nacht zu Mittwoch

Tagsüber müssen Verkehrsteilnehmer in der kommenden Woche mit Einschränkungen wegen Reinigungsarbeiten rechnen. In einer Nacht ist wegen der Reparatur an der Stromanlage kein Verkehr möglich.

Am und im Tunnel der Bundesstraße 93 im Bereich zwischen Schloss Osterstein und Glück-Auf-Brücke in Zwickau finden von Montag bis Freitag jeweils zwischen 7 und 16 Uhr umfangreiche Reinigungsarbeiten statt. Dadurch kommt es je nach Erfordernis zur wechselseitigen Sperrung jeweils einer Richtungsfahrbahn pro Tunnelröhre. Darauf weist das...