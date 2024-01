Bauernproteste auf Autobahnauffahrten und Schedewitzer Brücke in Zwickau

Am Donnerstag ist erneut mit Behinderungen durch Proteste zu rechnen. Neben Autobahnauffahrten ist auch die B 180 betroffen.

Auch am Donnerstag müssen sich Verkehrsteilnehmer wegen der Bauernproteste in Geduld üben. Wie die Zwickauer Polizei der „Freien Presse“ berichtet, sind bereits seit den frühen Morgenstunden die Autobahnauffahrten zur A 4 in Hohenstein-Ernstthal sowie zur A 72 in Hartenstein in beiden Richtungen blockiert. In Zwickau sind die Schedewitzer...