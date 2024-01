Bauernproteste im Landkreis Zwickau: So ist die Lage am Freitag

Proteste gibt es an drei Autobahnauffahrten in Westsachsen, sowie am Auersberg in Lichtenstein. Bei einem Einsatz musste die Feuerwehr in Lichtenstein eine blockierte Stelle passieren. Ein Landwirt kritisiert die Sperrungen der Bundesstraßen.

Für Autofahrer im Landkreis Zwickau gibt es Freitagfrüh an verschiedenen Stellen aufgrund der Bauernproteste erneut eine Geduldsprobe. Für Autofahrer im Landkreis Zwickau gibt es Freitagfrüh an verschiedenen Stellen aufgrund der Bauernproteste erneut eine Geduldsprobe.