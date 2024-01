Bauernproteste in Zwickau: Pause bis einschließlich Dienstag vereinbart – Landrat sieht Stimmung kippen

Das Zwickauer Landratsamt hat am Freitag die Allgemeinverfügung außer Kraft gesetzt. Damit soll es „Trittbrettfahrern“ schwerer gemacht werden, sich den Protesten anzuschließen und Straßen zu blockieren.

Wie geht es weiter mit den sogenannten Bauernprotesten? Vielleicht wird es kommende Woche ruhiger. Das Landratsamt Zwickau hat am Freitagabend die vor einer Woche in Kraft gesetzte Allgemeinverfügung ausgesetzt. Damit soll es „Trittbrettfahrern“ schwerer gemacht werden, Kundgebungen in Verbindung mit den Protesten der Landwirte...