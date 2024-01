Bauernproteste: Mit sensiblen Medikamenten im Stau – Polizei muss Lastwagen eskortieren

Kippt die Stimmung? Am Dienstag kommt es im Zusammenhang mit den Blockaden der Landwirte immer wieder zu Zwischenfällen. Auch Schulkinder warten bei enormen Minusgraden vergeblich auf den Bus.

Polizeidirektion Zwickau, 6.30 Uhr. Das Telefon klingelt, wie so oft, seit Kriminalhauptkommissarin Janice Melzer mit ihrer Kollegin Lisa Klöser vor eineinhalb Stunden ihren Dienst begonnen hat. Die Polizistin greift zum Hörer, am anderen Ende der Chef einer Spedition. Einer seiner Fahrer steht im Stau. Er braucht Hilfe. An Bord des Brummis...