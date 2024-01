Bauernproteste: Wie Zwickauer Gastronomen sie zu spüren bekommen

Lücken auf der Speisekarte, leere Vorratskammern, enttäuschte Gäste: Solche Auswirkungen hatten die Bauernproteste auf Restaurants bisher nicht. Spurlos gehen die Proteste dennoch nicht an ihnen vorüber.

Kommen Fisch, Fleisch oder Rührei rechtzeitig an? Dass sich Lieferungen von Lebensmitteln aufgrund von durch Bauern blockierte Straßen verspäten, war unter Zwickauer Gastwirten in dieser Woche eine der größten Sorgen. Seit Montag protestieren Landwirte täglich an verschiedenen Verkehrsknotenpunkten im Landkreis. Dadurch kommt es zu Staus,...