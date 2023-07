Baustellen in Zwickau in der 29. Kalenderwoche

B 93/Talstraße bis 21. Juli: zwischen Eckersbacher Brücke und Erlmühlenstraße steht in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur die rechte Fahrspur zur Verfügung; die Rechtsabbiegespuren in Richtung Eckersbacher Brücke und Eckersbach/Scheffelstraße sind frei; Eckersbacher Brücke vor B 93/Talstraße Linksabbiegen auf die Talstraße in Richtung A...