Bernd Meyer ist tot: Ehemaliger Zwickauer Bürgermeister erlag im Urlaub einem Herzinfarkt

Bernd Meyer ist tot. Der langjährige Zwickauer Bürgermeister für Finanzen und Ordnung ist am Montag verstorben. Stadtsprecherin Heike Reinke bestätigte auf Anfrage die Information. Während seines Urlaubs in Ägypten, zu dem er erst am Samstag aufgebrochen war, erlag der 71-Jährige einem Herzinfarkt.