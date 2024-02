Bis zu 1500 Euro Nachzahlung: Hohe Nebenkosten beschäftigen die Mieter im Landkreis Zwickau

Die gestiegenen Betriebskosten haben Mieter- wie Vermieterverein viel Arbeit beschert. Im nächsten Jahr könnte es noch dicker kommen. Eine Mieterberaterin empfiehlt: Abrechnungen immer erst prüfen.

Die Betriebskostenabrechnungen, die Ende 2023 in vielen Briefkästen landeten, haben so manchen Mieter in Westsachsen geschockt. Zwickauer reagierten empört, von „horrenden Summen“ und „vierstelligen Nachzahlungen“ ist in sozialen Netzwerken die Rede. Die immens gestiegenen Nebenkosten haben Mieter- und Vermieterverein deutlich mehr...