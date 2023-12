Unbekannte Täter zerkratzen Lack und zerstechen Reifen an den Fahrzeugen.

Böse Überraschung für zwei Autofahrer in Zwickau: Unbekannte Täter haben am Heiligabend zwischen 16 und 20.30 Uhr in der Frühlingsstraße in Weißenborn einen geparkten Nissan beschädigt. Die komplette Beifahrerseite des Fahrzeuges wurde zerkratzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro. In der Zeit zwischen Samstagvormittag und...