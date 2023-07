Brand in Mülsen: Ein Verletzter und hoher Sachschaden

Mülsen.

Hoher Sachschaden ist bei einem Wohnungsbrand in Mülsen St. Niclas entstanden. Aus bislang ungeklärter Ursache war es am Sonntag gegen 2 Uhr zu dem Brand in einem Einfamilienhaus an der August-Bebel-Straße gekommen. Der einzige Hausbewohner konnte das Haus selbst verlassen und den Notruf absetzen, heißt es aus der zuständigen Polizeidirektion Zwickau. Der Mann ist mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Löscharbeiten dauerten rund eine Stunde. Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der durch den Brand entstandene Sachschaden auf 50.000 Euro. Ein Brandursachenermittler der Kriminalpolizei hat seine Arbeit aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher. (jarn)