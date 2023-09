Brandstiftung am Römerplatz in Zwickau: Brennender Müll führt zu 10.000 Euro Schaden

Im nördlichen Stadtgebiet habenm Unbekannte am Wochenende mehrere Brände gelegt. Jener am Römerplatz war besonders gravierend.

Ein Mülltonnenbrand am Römerplatz in Zwickau war das gravierendste von mehreren Feuern, die am Wochenende in der Muldestadt ausgebrochen sind. Brandstifter hatten nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr eine Mülltonne im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses am Römerplatz angezündet. Durch das Feuer wurden zwei weitere...