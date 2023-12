Brandstiftung in Zwickauer Gartenanlage: Laube brennt völlig nieder

Bei dem Brand am Sonntagnachmittag in Zwickau-Marienthal wurden auch drei benachbarte Lauben beschädigt. Die Polizei geht von Brandstifung aus.

Kein ruhiger 1. Advent für die Feuerwehr in Zwickau: Die Einsatzkräfte mussten am Sonntagnachmittag zu einem Brand in Marienthal ausrücken. In der Kleingartenanlage „Gute Erholung“ abseits der Olzmannstraße stand gegen 16.20 Uhr eine Gartenlaube in Flammen. Diese wurde durch das Feuer zerstört, drei weitere Lauben beschädigt, berichtete...