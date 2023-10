Bremst die Zwickauer CDU eines ihrer Mitglieder aus?

Ärger kurz vor der Wahl des Landtagskandidaten am Freitag. Ein Mann im Rollstuhl fühlt sich von der Wahl des Versammlungsortes diskriminiert. Die Christdemokraten sagen, sie haben keine bessere Wahl.

Feind - Todfeind - Parteifreund? Norman-Patrick Dietz fühlt sich in diesen Tagen so, wie es CSU-Allvater Franz Josef Strauß dereinst ausgedrückt haben soll. Der Lichtentanner Dietz, seit vielen Jahren in der CDU aktiv, hat den Eindruck, dass seine Partei ihn kleinhalten will. Das äußert sich für den Handwerker schon in der Wahl der...