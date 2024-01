Bürgermeisterwahl in Lichtentanne: Was verbindet und was trennt die beiden Kandidaten?

Am 4. Februar wird in Lichtentanne ein neuer Bürgermeister gewählt. Auf der Zielgeraden geben die beiden Bewerber in Wahlforen ordentlich Gas. Die „Freie Presse“ vergleicht Tino Obst und Frank Herwig.

