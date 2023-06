Bundespolizei sucht Zeugen zu sexueller Belästigung in Regionalbahn zwischen Chemnitz und Glauchau

Zu einer sexuellen Belästigung ist es vergangenen Sonntag (28. Mai) in einem Zug zwischen Chemnitz und Glauchau gekommen. Das Opfer, eine 23-Jährige, sagt, dass sie gegen 17.30 Uhr in Chemnitz in die Bahn gestiegen und nach Zwickau gefahren sei. Dort kam der Zug um 18.17 Uhr am Bahnsteig 4 an.