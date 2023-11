Bunte Sorgenwürmchen sorgen für Glücksmomente: Häkeltrend erobert Zwickau

Sie sind klein, bunt und aus Wolle. Die Würmchen liegen im Wald und in Parks oder stecken in Briefkästen. Zwei Frauen erzählen, warum sie mit ihren Kreationen so gern anonym für Lächeln sorgen.

Zwischen Briefen und Werbung ist er vor einigen Tagen aus dem Briefkasten der „Freien Presse“ gepurzelt: ein grün-weiß-roter Wurm mit Strickmütze, Glöckchen und verschmitzt lächelndem Gesicht. „Ein Glückswürmchen bin ich, ganz allein für dich“, steht auf einem Zettel. „Ich will dir eine Freude machen, weil ich mag, wenn Menschen... Zwischen Briefen und Werbung ist er vor einigen Tagen aus dem Briefkasten der „Freien Presse“ gepurzelt: ein grün-weiß-roter Wurm mit Strickmütze, Glöckchen und verschmitzt lächelndem Gesicht. „Ein Glückswürmchen bin ich, ganz allein für dich“, steht auf einem Zettel. „Ich will dir eine Freude machen, weil ich mag, wenn Menschen...