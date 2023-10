Carport in Zwickau ausgebrannt

Das Feuer im Ortsteil Cainsdorf hinterließ einen Schaden von etwa 20.000 Euro.

Im Zwickauer Ortsteil Cainsdorf ist es am Wochenende zu einem Brand gekommen. Wie die Polizeidirektion am Sonntag mitgeteilt hat, brannten am Samstagfrüh gegen 6 Uhr an der Cainsdorfer Weststraße ein Pkw Renault und ein Carport komplett aus. Ein unmittelbar angrenzendes Wohnhaus wurde durch die Flammen am Dachbereich beschädigt. Der Schaden,...