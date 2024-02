CDU nominiert mehr als 100 Kandidaten für Zwickauer Kreistag

Die Christdemokraten wollen mit bekannten Namen ihre 30 Mandate verteidigen: Otto, Luther, Springer, Nicolaus, Löffler und Kluge stehen mit auf der Liste.

Der CDU-Kreisverband hat am Wochenende in Glauchau die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kreistagswahl am 9. Juni nominiert. Kreisvorsitzender und Landrat Carsten Michaelis freute sich über die Anzahl von 131 Frauen und Männern, die in 14 Wahlkreisen antreten.