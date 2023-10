Chemnitz will von Kirchberg lernen: Pilotprojekt Lade-Laternen soll in Chemnitz Schule machen

Kirchberg hat als erste Stadt in Sachsen Straßenlaternen zu öffentlichen Ladesäulen für E-Autos aufgerüstet. Jetzt interessiert sich auch Chemnitz dafür. Wie kommt das Pilotprojekt in Kirchberg an?

