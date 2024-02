Chinesisches Neujahr: Asia-Restaurants in Zwickau empfehlen Reservierung fürs Wochenende

Am 10. Februar wird in Ostasien der Anbruch des Jahres des Drachen gefeiert. Was wird dort zu diesem Anlass aufgetischt, und wo kann man das auch in Zwickau probieren? Unsere Restaurant-Empfehlungen.

Prost Neujahr! Sechs Wochen nach Silvester wird erneut angestoßen. In der Nacht zum 10. Februar bricht nach dem chinesischen Mondkalender das Jahr des Drachen an. Das feiert man nicht nur in Ostasien, sondern auch in der chinesischen und vietnamesischen Diaspora. Betreiber von Asia-Restaurants in Zwickau öffnen trotz der heimischen Feiertage... Prost Neujahr! Sechs Wochen nach Silvester wird erneut angestoßen. In der Nacht zum 10. Februar bricht nach dem chinesischen Mondkalender das Jahr des Drachen an. Das feiert man nicht nur in Ostasien, sondern auch in der chinesischen und vietnamesischen Diaspora. Betreiber von Asia-Restaurants in Zwickau öffnen trotz der heimischen Feiertage...