Crossen: Kinderfest der Tätowierer und Biker gut besucht

Hunderte Besucher pilgerten am Samstagnachmittag zum Kinderfest unter dem Motto „Stark für Kinder“ auf das Gelände am Crossener Freibad. Bis zum Herannahen des Sturmtiefs mit Regen und Windböen hatten die kleinen Besucher viel Spaß an den Stationen, bei denen man zum Beispiel Balancieren, Bogenschießen, Parcours absolvieren oder riesige...