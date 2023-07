Dank Norbert Bisky: Zwickau hat eine zweite Pechstein-Ausstellung

Er ist wie eine Sommerfrische für die Seele, dieser erste Schritt in die Galerie an der Hauptstraße. Dieses Orange: herzerwärmend und erfrischend zugleich. Und da sprechen wir erst mal nur von der Wandfarbe. Denn die Bilder von Norbert Bisky brauchen Farbe an den Wänden. Sie sind so voller Kraft, so voller Grund und Orange und Blau und Leben,...