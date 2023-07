Das sind die Stars beim XXL-Stadtfest in Zwickau

Das 20. Zwickauer Stadtfest steht an. Die Stadt steckt mehr als 400.000 Euro in die Sause und damit so viel wie nie. Nun wurde das üppige Programm vorgestellt.

„Das ist nicht kühl genug", sagt Zwickaus oberster Brauer Jörg Dierig, dem Oberbürgermeisterin Constance Arndt grad ein Mauritius einschenkt. Zur 20. Auflage des Zwickauer Stadtfestes – „eigentlich eher ein Stadtfestival", sagt Radio-Zwickau-Moderator Gunnar Tichy –, zu jenem Jubiläumsstadtfestival am letzten Augustwochenende also,...