Der Laden der vergessenen Dinge im Mülsener Oberdorf

Katrin Junghänel ist scheinbar die letzte ihrer Art in Mülsen. Sie hat vor Jahren die Drogerie Röhner übernommen und Stück für Stück umgebaut. Und sie weiß, womit man Ortmannsdorfer glücklich macht.

Vier Lichtenauer Limonaden und die Tageszeitung. Der Uwe ist schnell fertig. Der Uwe ist Uwe Bräunig und ein Nachbar. Zum Einkaufen fährt er mit dem Auto in den Supermarkt. In der Drogerie Röhner hoch oben im Neuschönburger Teil von Ortmannsdorf holt er sich das, was schon wieder alle ist oder vergessen wurde. „Man muss ehrlicherweise sagen,...