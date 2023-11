Der Prozess: Wie eine Zwickauer Schule Gewaltvorfälle aufarbeitet

An der Pestalozzioberschule in Zwickau gibt es immer mal wieder Probleme, 2022 flog eine Mädchengang von der Schule. Jetzt beschäftigten sich die Schüler in einem fiktiven Prozess mit Gewalttaten.

Der Richter ist noch nicht allzu lange aus dem Stimmbruch heraus. Und manchmal schaut er etwas ratlos in die Runde. Er wirkt noch nicht so sicher in der schwarzen Robe. Auch der Strafverteidiger, der mit seinem Mandanten nur etwa zwei Meter von Richter und den beiden Schöffinnen entfernt sitzt, beherrscht noch nicht alle Regeln. „Richter, Sie...