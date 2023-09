Der Sommer meldet sich zurück: Wo in Westsachsen noch Freibäder geöffnet sind

Wer in Zwickau oder Crimmitschau wohnt, hat schlechte Karten: Die Freibäder dort sind bereits geschlossen. Dass es auch anders geht, zeigen Glauchau, Mülsen, Hartmannsdorf.

Das muss man wohl schlechtes Timing nennen: Pünktlich zur Rückkehr des Sommers haben Zwickaus Freibäder die Saison beendet. Am Sonntag hatten das Strandbad Planitz und das Freibad Crossen das letzte Mal in diesem Jahr geöffnet. Nicht anders in Crimmitschau, wo Sahnbad und Freizeitbad Mannichswalde schlossen. Auch das Freibad Leubnitz und das...