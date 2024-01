Bauernproteste in Westsachsen: Die Lage im Überblick

So ist die Lage auf Westsachsens Straßen

Autofahrer müssen sich auf massive Verkehrsbeschränkungen einstellen. Der Landkreis Zwickau hat die Auflage erteilt, dass jede Blockade in der Stunde für 20 Minuten geöffnet werden muss. Außerdem müssen Glauchau-West an der A4 und Zwickau-Ost an der A72 nach Auflage des Landratsamtes frei bleiben. Das Geschehen im Überblick: