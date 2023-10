Diebe stehlen in Zwickau 16 Jahre altes Schrottauto

Von einem Grundstück im Zwickauer Ortsteil Niederplanitz ist ein alter Audi A6 verschwunden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Diebe haben es im Zwickauer Ortsteil Niederplanitz auf ein altes Auto abgesehen. Es handelt sich um einen Audi A6, der braun lackiert und 16 Jahre alt ist. Das Fahrzeug, das nicht mehr zugelassen war, verschwand in der Zeit vom 7. Oktober, gegen 20 Uhr, bis vergangenen Samstag, 9.40 Uhr, von einem Grundstück an der Inneren Zwickauer Straße in...