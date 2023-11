Diebstahl am VW-Werk in Zwickau-Mosel: Langfinger entwenden teures E-Bike während der Mittelschicht

Trotz einer doppelten Sicherung konnte das hochwertige Fahrrad am Donnerstag gestohlen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Was bisher bekannt ist.

Die Diebe haben am Donnerstag während der Mittelschicht vor dem VW-Werk an der Moseler Allee in Zwickau zugeschlagen. Sie entwendeten zwischen 13.30 und 22 Uhr ein E-Bike der Marke „Scott“. Die Polizei beziffert den Wert des E-Bikes auf rund 6900 Euro. Der Diebstahl ist trotz einer doppelten Sicherung des E-Bikes geglückt. „Das hochwertige...