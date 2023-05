Doppel-Unfall bei Zwickau mit zwei Todesopfern: Freitagstraße war fast sieben Stunden voll gesperrt

Innerhalb einer Dreiviertelstunde haben sich am Dienstagfrüh zwei Unfälle mit tödlichem Ausgang auf der Freitagstraße bei Zwickau ereignet. Ein 48-jähriger Dacia-Fahrer und ein 33-jähriger Hyundai-Fahrer starben noch in den Wracks ihrer Autos. Die Unfallstellen präsentierten sich als riesiges Trümmerfeld. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im...