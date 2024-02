Druck zu groß – Schmeißen Schüler im Landkreis Zwickau wegen Prüfungsängsten die Schule?

216 Schüler aus dem Kreis Zwickau haben im Schuljahr 2021/2022 die Schule ohne Abschluss verlassen. Am Arbeitsmarkt haben sie es ohne Zeugnis schwer. Kann Schulsozialarbeit das Problem lösen?

Peter ist der Verzweiflung nahe. Der Jugendliche aus dem Landkreis Zwickau, dessen echter Name nicht in der Zeitung stehen soll, sucht händeringende eine Lehrstelle. Doch dem jungen Mann, der in ein paar Wochen 17 Jahre alt wird, fehlt ein entscheidendes Papier: Das Abschlusszeugnis einer Schule. „Irgendwann hatte ich genug von der Paukerei“,...