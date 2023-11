E-Mobilität in Zwickau: WP-Holding setzt erstmals E-Lkw ein

Das Fahrzeug, das eine Reichweite von circa 400 Kilometern hat, wurde in dieser Woche zum ersten Mal eingesetzt. Es wird vorerst in der Region genutzt, heißt es aus dem Unternehmen.

Der Zwickauer Logistikdienstleister WP Holding hat am Mittwoch den ersten batterieelektrisch angetriebenen Lkw in Betrieb genommen. Eingesetzt wird das neue Fahrzeug hauptsächlich im Verteilerverkehr in der Region. Darüber hat das Unternehmen informiert.