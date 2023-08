Ein Geburtstag mit großem Auflauf: Nach Scheunenbrand kommen Feuerwehr und THW auf den Trommerhof in Lichtentanne

Ein Brand hat die Pläne von Jürgen Trommer an seinem Geburtstag durcheinandergebracht. Am Donnerstag ist er 59 Jahre alt geworden. An seinem Ehrentag tauchte ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und THW auf seinem Bauernhof auf. Der Grund: Die Stallscheune, in der sich unter anderem die Ställe der Kleintiere, Lager und...