Ein gehobenes Restaurant weniger: Forsthaus Reinsdorf schließt Ende 2023

Das Lokal bekommt von Gästen viel Lob für köstliches Essen, schönes Ambiente und gelungene Familienfeiern. Trotzdem läuft der Betrieb zum Jahresende aus. Das bedauern nicht nur Gäste.

Schon der Internetauftritt vom Restaurant Forsthaus Marcus Otto in Reinsdorf lässt das Wasser im Mund zusammenlaufen: Burrata mit Tomaten, in Burgunder geschmorte Ochsenbacke, Tagliatelle in Pfifferlingsrahm oder Orangen-Pistazien-Panna Cotta locken zum Beispiel. Doch weiter unten könnte es dem Feinschmecker glatt den Appetit verhageln. Denn...