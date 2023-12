Ein Pritschenwagen aus Zwickau für Volodymyr

Der umtriebige Ukraine-Helfer Karl-Ernst Müller hat in der ukrainischen Partnerstadt mit zwei Vereinsmitgliedern Hilfe zur Selbsthilfe geleistet.

Zwickau.

Eine Delegation des Fördervereins „Partnerschaft zur Ukraine“ hat in der vergangenen Woche in Volodymyr, der ukrainischen Partnerstadt von Zwickau, einen Pritschenwagen als Spende an die dortige Stadtverwaltung geliefert. Die Spende im Auftrag der Stadt Zwickau umfasste neben dem Fahrzeug unter anderem Werkzeuge für Holz- und Metallverarbeitung. Die Spende wurde von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH gefördert. Die Transportkosten hat die Stadt Zwickau aus Mitteln des Ukraine-Spendenkontos übernommen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Der ehemalige Ordnungsbürgermeister Karl-Ernst Müller sowie Winfried Lerschner, und Andreas Meister vom Förderverein reisten in die Ukraine. (kru)