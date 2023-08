Einbruch im Konsum in Zwickau-Marienthal: Täter-Duo hat es auf Tabakwaren abgesehen

In der Nacht von Sonntag zu Montag waren Einbrecher unterwegs. Sie haben im Eingangsbereich des Einkaufsmarktes einen hohen Sachschaden hinterlassen. Was bisher bekannt ist.

Auf rund 8000 Euro wird der Sachschaden nach einem Einbruch in den Konsum-Markt an der Julius-Seifert-Straße in Zwickau beziffert. Die Täter haben in der Nacht von Sonntag zu Montag die beiden Eingangstüren mit brachialer Gewalt aufgebrochen.