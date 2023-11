Einkaufen in Zwickau-Neuplanitz: Hat das Planitz-Center ausgedient?

Anfang der 1990er Jahre war das Einkaufszentrum im Zwickauer Neubaugebiet ein Kundenmagnet. Inzwischen gibt es dort nur noch zwei Geschäfte. Gebraucht wird das Zentrum laut Handelskonzept nicht mehr.

Die Einkaufszentren in Zwickau erlebten in den ersten zehn Jahren nach der Wende einen Boom. Damals wurden sie in großer Zahl errichtet und die Kunden nahmen jedes Angebot an. Heute müssen die Betreiber der Einkaufstempel jedoch große Anstrengungen unternehmen, um sich am Markt zu behaupten. Das „Planitz-Center“ an der Neuplanitzer Straße...