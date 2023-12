Eisbahn in Zwickau soll am Donnerstag öffnen

Das Eis auf dem früheren Erlenbad-Gelände ist fast fertig, die Öffnungszeiten stehen fest. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.

Noch vor Weihnachten, so verkündeten es die Organisatoren Anfang Dezember, soll die Eisbahn auf dem Erlenbad-Gelände in Zwickau eröffnen. Sie halten aller Voraussicht nach Wort: An diesem Donnerstag soll es so weit sein. Das hat die Diakonie Westsachsen als Betreiberin der Anlage mitgeteilt. Nur schlechtes Wetter könne den Start des...