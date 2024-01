Erich Sabaiczuk wird 80: Warum der Chef der „Fliegenden Sachsen“ nicht abhebt

Erich Sabaiczuk in der Lukaskirche Planitz am Kronleuchter, der ein Sportgerät ist. Daran trainieren die „Fliegenden Sachsen“ regelmäßig für ihre Show „Spektakulär“, die die Sportakrobaten seit Jahren in der Lukaskirche präsentieren. Das nächste Mal im September 2024. Bild: Ludmila Thiele/Archiv