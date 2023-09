Erneut Feuerwehreinsatz in Mülsen: Auslöser war vermutlich eine Fettexplosion in der Küche

Zwei Bewohner haben sich leichte Verletzungen zugezogen. Nach der Alarmierung eilten 44 Feuerwehrleute zum Wohnblock am Kirchsteig. Eine erste Schätzung zur Höhe des Sachschadens liegt vor.

Ein Küchenbrand in einem Wohnblock am Kirchsteig in Mülsen St. Micheln hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Sie rückte mit 44 Frauen und Männern aus den Ortsfeuerwehren von Mülsen St. Jacob, Mülsen St. Micheln und Stangendorf an. Unterstützung gab es von der Berufsfeuerwehr aus Zwickau durch die dort...