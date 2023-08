Erneut Unfall mit Straßenbahn in Zwickau: Polizei beziffert Sachschaden auf rund 15.000 Euro

Zum dritten Mal innerhalb von drei Monaten war eine Tram in einen Unfall verwickelt. Was bisher zum jüngsten Zusammenstoß in Neuplanitz bekannt ist.

Ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Unfall in Zwickau-Neuplanitz entstanden. Am Dienstag, gegen 10.20 Uhr, war ein 39-jähriger Straßenbahnfahrer mit seiner Tram auf der Neuplanitzer Straße in Richtung Wendeschleife unterwegs. Im Bereich der Pestalozzistraße kam es zur Kollision mit einem Volvo. Der Grund: Dessen... Ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Unfall in Zwickau-Neuplanitz entstanden. Am Dienstag, gegen 10.20 Uhr, war ein 39-jähriger Straßenbahnfahrer mit seiner Tram auf der Neuplanitzer Straße in Richtung Wendeschleife unterwegs. Im Bereich der Pestalozzistraße kam es zur Kollision mit einem Volvo. Der Grund: Dessen...