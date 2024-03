Erst Mann angefahren, dann geflüchtet: Polizei sucht Zeugen in Zwickau

Es war noch dunkel, als ein unbekannter Autofahrer einen Fußgänger zu Fall brachte. Dazu kommt: Der Wagen hatte kein Licht angehabt. Wer hat Hinweise?

Zwickau.

Donnerstag, kurz vor 6 Uhr morgens, es ist noch dunkel in Zwickau. Ein Mann geht über den Platz der Völkerfreundschaft. An der Ausfahrt, die zur Osterweihstraße und zum Poetenweg führt, taucht plötzlich ein unbeleuchtetes Auto auf. Es streift den Mann. Der stürzt und verletzt sich. Der Unbekannte fährt in Richtung Crimmitschauer Straße davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Verletzungen des Fußgängers wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Diese Geschehnisse teilte die Polizeidirektion Zwickau mit. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zum Verursacher und dessen Pkw machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Zwickau entgegen unter der Rufnummer 0375 428102. (em)