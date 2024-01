Ex-Freundin per Fake-Profil zum Sex angeboten: Stalker gibt keine Ruhe und wird zum zweiten Mal verurteilt

Noch am Tag seiner Verurteilung schreibt ein 46-Jähriger erneut Nachrichten an seine Ex-Freundin. Deshalb stand er jetzt in Zwickau erneut vor Gericht.

