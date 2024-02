Fahrrad in Lichtentanne gestohlen: Polizei schnappt Diebe

Ein Zeuge brachte die Ermittler auf die richtige Spur. Bei den Tätern wurden weitere verdächtige Gegenstände gefunden.

Lichtentanne/Reichenbach.

Dank eines Zeugenhinweises hat die Polizei zwei Fahrraddiebe geschnappt. Die beiden 25 und 39 Jahre alten Männer hatten am Samstag gegen 10 Uhr ein Fahrrad gestohlen, das am Norma-Markt in Schönfels angeschlossen worden war. Ein Zeuge beobachtete, wie die Täter das Fahrrad hektisch in ein Auto luden, und verständigte die Polizei. Diese leitete sofort eine Fahndung ein und hatte damit Erfolg. Die beiden Männer konnten in Reichenbach gestoppt werden. In ihrem Auto fanden die Beamten außer dem Fahrrad weitere Gegenstände, die mutmaßlich ebenfalls gestohlen worden sind. Gegen den 25-jährigen Fahrer des Autos wird zudem wegen mehrerer Verkehrsdelikte ermittelt, wie die Polizei mitteilte. (jop)