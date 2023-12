Fahrzeugkontrollen in Meerane, Crossen und Waldenburg: Was hatte es mit dem weißen Transporter auf sich?

Mit einem Großaufgebot fahndete die Polizei in vielen Orten des Landkreises am Montag nach einem vermissten Mädchen. Dabei ging sie auch einer Spur nach, die schon im Jahr 2019 für Aufregung sorgte.

Die zahlreichen Fahrzeugkontrollen der Polizei am Montag im Landkreis Zwickau standen im Zusammenhang mit der Suche nach der vermissten 13-Jährigen aus Mülsen. Das erklärte Zwickaus Polizeisprecherin Christina Friedrich am Dienstag. In Waldenburg, Crossen, Meerane und anderenorts hielten die Polizisten vornehmlich weiße Transporter an, um zu...